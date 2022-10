Borgo Vittoria, all'interno di Cascina Fossata nasce il giardino "Nella Colombo"

La Città ricorda Nella Colombo, cantante e attrice scomparsa a Torino nel 1999: giovedì 13 ottobre alle 11 è in programma la cerimonia di intitolazione del giardino all'interno di Cascina Fossata (via Fossata 123) in ricordo dell'artista nata a Cusano Milanino nel 1927 che si trasferì ancora bambina a Borgo Vittoria dove trascorse tutta la vita.





Nel dopoguerra Nella Colombo divenne famosa con 'In cerca di te', nota come Perduto Amore (Sola me ne vo per la città), brano composto da Gian Carlo Testoni ed Eros Sciorilli e metafora dell’Italia uscita dalla guerra alla ricerca delle cose perdute. Terminata la carriera musicale si reinventò come attrice negli anni Settanta nella compagnia di Carlo Campanini.





Alla cerimonia interverranno la presidente del Consiglio comunale e della Commissione Toponomastica Maria Grazia Grippo, il presidente della Circoscrizione 5 Enrico Crescimanno, il figlio di Nella Colombo, Danilo Bruni, la promotrice Elena Aloise, il sindaco Stefano Lo Russo.