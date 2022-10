Fai la scelta giusta per i pets: benessere e sana alimentazione

Chi nella propria famiglia ha la possibilità di accogliere amici a quattro zampe, sa perfettamente quanto vederli stare bene, in salute e vivere serenamente, sia fondamentale anche per la propria felicità. Potergli dare tutto l’amore possibile e riceverne altrettanto non ha veramente prezzo. Come garantire tutto ciò ai propri pets? Partendo dall’alimentazione, scegliendo i giusti prodotti e offrendo ai nostri animali la migliore qualità possibile. E questa è proprio la filosofia di Vema Pet Food & Care, che offre un grande assortimento di prodotti basato su ricerche approfondite di veterinari e nutrizionisti.

Dove trovare i prodotti migliori per il proprio negozio

La mission di Vema Pet, specializzata nella distribuzione pet food, è diffondere e garantire prodotti genuini, sani, gustosi, facilmente digeribili ed equilibrati, pensati per le esigenze specifiche di ogni animale. Il marchio si rivolge direttamente a negozi di pet food, che possono in questo modo acquistare i migliori prodotti a prezzi riservati e accedere ai canvass presenti sul sito. Si tratta dii promozioni su specifiche linee o categorie di prodotti, che cambiano durante il corso dell’anno per poter offrire sconti a rotazione su tutti i prodotti del catalogo; così i rivenditori possono proporre alla propria clientela tutte le linee di una determinata marca oppure provare una marca diversa dal solito, fra le tante di caratura internazionale, distribuite da Vema.

Ogni singolo prodotto è categorizzato per consentire ricerche trasversali tra le marche e le diverse esigenze di ogni pet. E, grazie al modulo d’ordine semplificato, è possibile ordinare in maniera rapida e facile tutti prodotti desiderati. In questo modo, Vema Pet Food si propone di raggiungere tutti i pet store, e dare a tutti gli amici a quattro zampe la possibilità di avere sempre buon cibo e una sana e ricca alimentazione.

Marchi di qualità per il benessere degli animali

Vema si impegna ogni giorno a proporre marchi di altissima qualità che realizzano alimenti a partire da ingredienti sani, naturali e frutto di ricerche da parte di grandi esperti del settore. Tra i migliori brand spicca Barf Buffet, brand che offre prodotti con materie prime non lavorate ma offerte al naturale, che siano organi, ossa e muscoli, oppure le aggiunte di verdura e frutta a completare la composizione. Sono alimenti perfetti per offrire al proprio cane pasti completi, nutrienti e perfettamente equilibrati, oltre naturalmente a essere gustosi.

I prodotti surgelati

Nell’ampio catalogo di Barf Buffet è possibile scegliere tra alimenti freschi o surgelati, ma sempre abbattuti a crudo. Congelare cibo crudo è il modo migliore per far arrivare ai cani domestici ingredienti di prima qualità, mantenendo integre sia le proprietà nutritive che il sapore.

Tra i prodotti congelati ci sono anche le ossa di tacchino, finemente macinate perché non ci siano pericoli per l’animale di graffi o lesioni nello stomaco. Nel caso però vengano proposti a cuccioli o a cani di corporatura ridotta, oppure ad animali che si avvicinano per la prima volta alla carne cruda, è comunque consigliabile offrire prima alimenti senza ossa, e solo dopo qualche settimana introdurre anche questo ingrediente.

Gli acquisti online

Come detto, tutti i rivenditori possono registrarsi sulla piattaforma di Vema Pet Food e da quel momento navigare il sito per scegliere i prodotti. Per gli ordini potranno anche contare su un form semplificato, che terrà conto del loro storico.

I padroni possono chiedere al loro negozio di fiducia se ha i prodotti di Burf Buffet o degli altri brand di Vema Pet Food; oppure acquistare i prodotti online sul sito ufficiale, alla pagina: www.barfbuffet.it/barf-buffet-brand/ e regalare ai propri pet pasti gustosi e genuini assicurandogli salute e benessere.