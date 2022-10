Sicurezza stradale, Torino può sorridere: in calo gli incidenti mortali e i sinistri

Uno studio del Politecnico di Torino, presso la Divisione Infrastrutture e Mobilità, ha evidenziato come ci sia stata una decrescita del numero medio di incidenti avvenuti in un tracciato prima e dopo la costruzione di una pista ciclabile.

L'unica nota stonata riguarda l'aumento di incidenti tra i ciclisti: il numero dei feriti è stato di 249 nel 2019, 286 nel 2020 (nonostante il lockdown) e 470 nel 2021. Questo dato va spiegato con l'utilizzo sempre maggiore delle biciclette in città come mezzo di trasporto. Per rendere più sicura l'esperienza dei ciclisti a Torino, la strada sempre però tracciata: aumentare le piste ciclabili.

Confrontando l'ultimo anno prima della pandemia (2019) con il 2021, è evidente come all'ombra della Mole siano infatti in calo sia gli incidenti mortali che i sinistri. Nel 2019 si verificarono 4671 incidenti con 4253 feriti e 27 vittime, mentre nel 2021 si sono registrati 4304 sinistri con 3686 feriti e 17 decessi. Un calo evidente. Anche i pedoni si possono sentire un po' più sicuri: nel 2019 gli incidenti mortali furono 13, nel 2021 8.

Analizzando il confronto tra il settembre e lo stesso mese del 2022, è anche evidente come i cittadini torinesi si muovano sempre di più: il traffico veicolare è aumentato dell'8%, quello delle bici del 4% e anche i transiti in Ztl sono tornati a crescere (+5%). Cala invece l'occupazione dei parcheggi, che segna un -8%.

Foglietta: "Interventi per mitigare l'incidentalità"

Insomma, la situazione non è risolta ma Torino pare lentamente diventare una città più sicura in termini di sicurezza stradale. "Gli interventi che stiamo realizzando sono importanti non solo per la viabilità, ma anche per mitigare l'incidentalità: questo è un nostro chiaro obiettivo" ha dichiarato l'assessora ai Trasporti e Viabilità, Chiara Foglietta.