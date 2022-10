Ricerche in corso nel quartiere Mirafiori per un 81enne affetto da Alzheimer

Grande apprensione in queste ore nel quartiere Mirafiori per Giuseppe Giuliani di 81 anni. Dell’uomo non si ha più traccia ormai da due giorni.



Da come si legge su un post su Facebook che sta facendo il giro di numerosi gruppi fra cui quello di “Sei di Mirafiori Sud se” l’uomo si trovava verso le 11.45 sulla linea bus 33 invece di scendere alla fermata Vandalino è rimasto sul mezzo in direzione Collegno.



L’anziano soffre di Alzheimer e al momento della scomparsa indossava un jeans blu scuro, uno smanicato nero e scarpe con velcro in tessuto blu.



Per chi dovesse vederlo l’invito a contattare immediatamente le forze dell'ordine.