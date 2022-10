Premiati dalla Regione i campioni nazionali ed europei di Special Cheer

Gli atleti vincitori dei Campionati italiani Ficec (Federazione italiana Cheerleading e Cheersport) e dei Campionionati europei Ecu 2022, sono stati premiati, a Palazzo Lascaris, con un riconoscimento speciale del Consiglio regionale. La cerimonia è stata l’occasione per ripercorrere i momenti più emozionanti della stagione 2022 e per premiare, oltre agli atleti, anche lo staff tecnico della squadra di Special cheer.

Era il 2019 quando l’associazione Le Nuvole di Fossano, che riunisce ragazzi con disabilità provenienti da tutta la provincia, decide di affrontare una grande avventura: cimentarsi nel cheerleading, vera e propria disciplina sportiva, riconosciuta come tale anche dal Comitato olimpico. Lo scorso giugno 2022, l’associazione sportiva partecipa a Verona ai Campionati d'Italia di "Special cheer , ottenendo il primo posto del “group stunt” della categoria special. A luglio 2022, prende parte agli Europei di Atene, qualificandosi campioni d’Europa. Prossima tappa, i mondiali di Atlanta 2023.

“Attraverso questa iniziativa intendiamo premiare gli atleti vincitori dei Campionati italiani Ficec (Federazione italiana Cheerleading e Cheersport) e Campioni europei Ecu 2022, che si sono distinti certamente per meriti sportivi indiscussi ma che soprattutto hanno saputo essere interpreti, grazie anche ad un vissuto personale unico e particolare, di uno stile di vita e di valori che meritano di essere valorizzati e condivisi - queste le parole con cui il vicepresidente Francesco Graglia ha accolto la squadra - Lo sport è uno strumento per promuovere la propria personalità e superare le difficoltà nella vita. In modo ancora più importante nel caso degli atleti con disabilità e credo sia d’obbligo dedicare spazio e tempo alle storie che raccontano le eccellenze sportive del nostro territorio". Presenti alla cerimonia di premiazione anche il vicepresidente Daniele Valle e i consiglieri segretari Ivano Martinetti e Michele Mosca.