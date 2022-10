Traffico in tilt in piazza Solferino, Rolando (Lega): "Il Comune non ha messo i cartelli per gli automobilisti"

Traffico in tilt questa mattina in piazza Solferino. Dalle prime ore dell'alba via Santa Teresa è totalmente chiusa ai mezzi perché sono in corso dei lavori. Chi arriva però da Porta Susa e deve raggiungere piazza Vittorio si trova di fatto "incastrato" e costretto ad una lunga deviazione perché non sono state spente le telecamere della Ztl Tpl su via Pietro Micca, che risulta percorribile quindi esclusivamente ai mezzi pubblici e taxi.

Assenti i cartelli di avviso

"La beffa - denuncia il consigliere della Circoscrizione 1 Federico Rolando - è che il Comune non ha nemmeno messo un pannello di avviso all'incrocio di corso Matteotti e corso Re Umberto con piazza Solferino". I veicoli che provengono dalla zona sud e da quella est, dopo lo spegnimento alle 10.30 delle telecamere della zona a Traffico Limitato, si ritrovano così a loro volta imbottigliate in piazza Solferino dato che sono chiuse sia via Pietro Micca che via Cernaia.

Il commento