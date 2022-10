Grugliasco, il 15 ottobre serata danzante con “La Quaglia in Paradiso”

Appuntamento da non perdere sabato 15 ottobre con l’associazione “La Quaglia in Paradiso”. Tutti i sabati sera ci saranno le serate danzanti. L’associazione, oltre a occuparsi di aggregazione, organizza corsi sportivi e vi aspetta ai corsi di ballo ogni martedì.

Per tutti quelli che soffrono di mal di schiena o vogliono tenersi in forma tutti i martedì e giovedì dalle 9,30 alle 10,30 ci sarà la ginnastica dolce a partire dal 27 settembre. Il corso è tenuto da insegnanti laureati in scienze motorie per offrire il miglior servizio per la salute.