Auto lasciate in sosta, al mercato di corso Palestro in arrivo cartelli di rimozione forzata

Anche il mercato di corso Palestro cambia volto. L'area di vendita, situata sulla via omonima a pochi minuti a piedi dalla vecchia Porta Susa e dall'ospedale Oftalmico, è una tra le più vivaci del centro città. Punto di riferimento degli amanti dello shopping di abbigliamento per chi abita nel centro cittadino.

Manca cartello per rimozione forzata

Tra i problemi della zona di vendita, come segnalato dal consigliere della 1 Thomas Ponte in una commissione di approfondimento sui mercati della Circoscrizione Centro-Crocetta, "la mancanza di un cartello di rimozione forzata". Tradotto la Polizia Municipale può solo multare le auto che vengono dimenticate o lasciate in sosta la sera precedente sull'area del mercato, ma non farle portare via.

Lavori per segnaletica e servizi igienici