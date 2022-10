Serata di paura a Villar Dora: villetta in fiamme, i vigili del fuoco salvano due persone bloccate all'interno con cani e gatti

Due persone sono state salvate dai vigili del fuoco dopo essere rimaste bloccate all'interno di una villetta invasa dal fumo di un incendio. E' successo nella serata di ieri a Villar Dora, verso le 20. Sul posto sono intervenuti gli uomini del distaccamento volontario di Almese per l'incendio di un alloggio.



Secondo le prime ricostruzioni ad andare in fiamme erano state alcune batterie al litio che si trovavano in un locale al piano terreno. In poco tempo, però, il rogo si è propagato a tutto il locale: moglie e marito, insieme a 3 cani e un gatto, sono rimasti bloccati all'interno e sono stati messi in salvo dai pompieri.