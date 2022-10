Tenta di impiccarsi con un lenzuolo nel carcere minorile: salvato in extremis

Carcere minorile di Torino nel caos: è questa la denuncia dai sindacati di polizia penitenziaria SAPPE, OSAPP, UIL PA P.P., SINAPPE, FNS CISL, FSA CNPP e C.G.I.L. FP. Ieri nella tarda mattinata un detenuto minorenne ha tentato di impiccarsi con un lenzuolo, ricavando un cappio e legandolo alle grate della cella. Una tragedia evitata solo grazie al pronto intervento del personale del Ferrante Aporti, che è riuscito a salvarlo in extremis dato che il corpo del giovane già pendeva dalle sbarre.

Sempre ieri alle 13.30 circa, durante l’ora di pranzo, due detenuti minorenni si sono affrontati a suon di botte nella sezione detentiva. L'Agente in servizio, mentre li stava dividendo, è stato colpito al naso da una brocca d’acciaio. Portato al pronto soccorso del Cto, il poliziotto è stato dimesso con una prognosi di cinque giorni.

Da qui la richiesta del SAPPE, OSAPP, UIL PA P.P., SINAPPE, FNS CISL, FSA CNPP e C.G.I.L. FP. a tutte le autorità di intervento. "Una situazione simile, - spiegano - oltre a essere altamente pericolosa, è dannosa per tutti. Il personale di Polizia penitenziaria è allo stremo e non ce la fa più oltre ad essere completamente abbandonato a se stesso". Uno dei problemi principali è che l'attuale Direttore si divide tra Torino e Bari: "Ne serve uno titolare, non uno una volta al mese".