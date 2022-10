Danza oltre le barriere: in scena lo spettacolo "juliette on the road"

"Danza oltre le barriere" è il nuovo progetto, realizzato da Fondazione Egri per la Danza, Officina della Scrittura, Guitare Actuelle, Progetto Slip - Spazio Libero di Incontro e Partecipazione, Teatro Monterosa, che sintetizza e sviluppa una serie di azioni già intraprese in precedenza dalla Fondazione Egri per la Danza, in alcuni spazi della Circoscrizione 6 di Torino e realizzate grazie anche alla collaborazione con alcuni enti del territorio quali Officina della Scrittura e Comitato Civico di Barca. Dall’eredità di quelle esperienze e da una più attenta analisi del contesto, è emersa l’importanza di realizzare un progetto coreutico di matrice contemporanea capace di dialogare con la comunità e che è stato possibile realizzare grazie al Bando periferie della Città di Torino e che geograficamente si colloca triangolarmene nella Circoscrizione 6.

Dopo il successo dell’inaugurazione con il Gala al Teatro Monterosa e i primi due appuntamenti dell’Instagram Contest #StradeInBalloTO, con il coinvolgimento del pubblico sul territorio della Circoscrizione 6, al via un nuovo appuntamento della rassegna con la Compagnia Twain physical dance theatre che presenta Juliette on the Road in programma sabato 15 ottobre 2022 alle ore 21 nella sede di Slip - Spazio Libero di Incontro e Partecipazione.