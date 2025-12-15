Edda in concerto allo sPAZIO211 con il nuovo album "Messe sporche"

Dopo l’episodio intimista rappresentato da "Illusion", album uscito nel 2022 e caratterizzato dalla produzione d’autore di Gianni Maroccolo, con il nuovo disco in studio "Messe sporche", Edda sorprende nuovamente, pubblicando un lavoro di forte impronta rock, con la produzione di Luca Bossi (già con EDDA per i precedenti album "Graziosa utopia" e “Fru fru”).
Durante il live di venerdì 19 dicembre, Edda presenterà il nuovo album con un tour a forte impatto rock, accompagnato da un quartetto di musicisti che vede l’ingresso di un protagonista del rock italiano, il batterista Diego Galeri (Timoria, Miura).
La formazione dal vivo sarà così composta: Stefano Edda Rampoldi (voce, chitarra), Luca Bossi (basso, tastiere), Francesco “Killa” Capasso (chitarre), Diego Galeri (batteria)