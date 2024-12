Bilancia, fonendoscopio e scalda siringhe: un aiuto al Sant'Anna nel ricordo dei piccoli Matteo, Carlo e Laura

C'è un buio che proietta davanti a sé una luce che comunque non si spegne. C'è un dolore che trova comunque il modo di trasformarsi in amore verso il prossimo. Ci sono percorsi di sofferenza che, quando si incontrano, si riconoscono e riescono a unire le forze per costruire del bene, nel ricordo di chi non c'è più. Ma che rimane, bel cuore e nei gesti.

Ricordando Matteo, quasi dieci anni dopo

Proprio quel che riesce a fare l'Associazione Matteo è con noi Onlus, che nel ricordo di Matteo (morto di leucemia nel 2015, a soli 4 anni) continua a dare una mano a chi ha bisogno, grazie innanzitutto a Mirko e Daniela, i genitori di Matteo. E in queste ore ha celebrato la consegna di strumenti pediatrici per la Terapia intensiva del Sant'Anna: l'ospedale dove era nato Matteo, nel 2010. Nel nome anche di Carlo e di Laura, morta per l'incidente delle Frecce Tricolori Tante le "cause" che la onlus ha voluto abbracciare, per questa occasione. Una delle quali ricorda la piccola Laura Origliasso, la bimba rimasta coinvolta nel settembre 2023 nel tragico incidente delle Frecce Tricolori, alle porte di Torino. Ma il ricordo va anche alla memoria del piccolo Carlo Petrone, di Settimo Torinese, scomparso nel 2017 a causa di un grave male. Alle tre storie si è aggiunta anche la generosità di Maria Maddalena Morsaniga e della sua famiglia.

La donazione 2024 ha tante componenti

La donazione 2024 comprende molti oggetti diversi. Una bilancia super precisa per neonati, ma anche 15 fondendoscopi di qualità (uno per ogni culla) e uno scalda siringhe per latte materno. Inoltre, un Accuscreen, strumento sofisticato in grado di individuare problemi all'udito per i neonati, che ha richiesto uno sforzo economico non banale. "Sono tutti prodotti che sono preziosi nella quotidianità dell'ospedale - dicono i medici del Sant'Anna - Questo ci permette di lavorare meglio nell'attività di tutti i giorni, soprattutto con pazienti fragili come sono i neonati, magari prematuri".

Un anno scandito da eventi

"I fondi che raccogliamo li gestiamo in prima persona, dialogando con i dottori per capire di cosa c'è bisogno - ricorda papà Mirko - Procediamo negli acquisti e li portiamo personalmente in ospedale".

D'altra parte, l'attività della Onlus non si limita alla donazione: nel corso dell'anno organizza e partecipa a moltissimi eventi o attività: ha portato panettoncini e piccoli regali per i pazienti oncologici del Regina Margherita, ha partecipato a tornei benefici di calcio (per adulti e bambini) e ha organizzato una camminata in montagna, in concomitanza del compleanno di Matteo. E il cammino non finisce qui.