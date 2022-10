Carabiniere ferito per sventare una rapina, pm chiede la condanna a 6 anni per l'aggressore

Il pubblico ministero Chiara Molinari ha chiesto una condanna a sei anni e quattro mesi di carcere per il caso di Maurizio Sabbatino, il brigadiere dei carabinieri che il 29 novembre 2021, a Torino, fu accoltellato mentre sventava una rapina in una farmacia.

L'imputato è Francesco F., 19 anni, poco più che maggiorenne al momento del fatto. A ferire il militare sarebbe stato il complice, sedicenne, che nel corso di un procedimento parallelo davanti al tribunale per i minorenni ha chiesto la messa alla prova. "Non si può attribuire al mio assistito - ha sottolineato il difensore di Francesco F., l'avvocato Antonio Mencobello - la responsabilità del tentato omicidio. Non sapeva che l'altro fosse armato di coltello e non poteva immaginare che, all'intervento del carabiniere, avrebbe reagito in maniera così spropositata e, come affermato anche da un giudice minorile nel corso delle indagini, 'imprevedibile'".

La sentenza è prevista nelle prossime settimane.