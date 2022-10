Droga e prostituzione, speranza di rinascita per l'Arrivore, Tresso: "Per questo parco vocazioni multiple"

Speranza di rinascita per il parco dell'Arrivore. Siamo a Torino nord, a due passi dal ponte Ferdinando di Savoia. L'area verde accanto alla Stura viene anche chiamata Tossic Park: qua viene venduta la droga, ma anche consumata. Ci sono prostitute anche minorenni, branchi di cani randagi, discariche ed orti abusivi.

486 torinesi chiedono la riqualificazione

Un'area verde che 486 torinesi hanno chiesto di riqualificare tramite una petizione di iniziativa popolare . In questi anni Palazzo Civico ha fatto qualche tentativo di miglioramento: sono state installate quattro panchine e cinque cestini rifiuti, così come messi alberi. I lampioni che erano stati messi nell'area hanno smesso ben presto di funzionare, dopo che sono stati rubati i cavi elettrici. Interventi "a spot" non sufficienti ad allontanare il degrado dagli oltre sessanta ettari del territorio complessivo dell'area.

Segnali di rilancio

I primi segnali di rilancio dell'area iniziano però a vedersi. Nell'ex fabbrica Michelin di corso Romania sorgerà il centro commerciale To Dream, mentre a Basse di Stura è previsto l'insediamento del sito produttivo della Cartier. E se sull'Arrivore l'assessore al Verde Francesco Tresso preferisce non sbilanciarsi, conferma che il Comune sta attenzionando l'area: "Per questo parco non c'è una soluzione o vocazione unica: sono più di 60 ettari, pari come dimensioni alla Pellerina". "A fine luglio - ha aggiunto - ho proposto di elaborare un tavolo di concertazione con la Circoscrizione, Amiat e Smat. Ad agosto ho effettuato un sopralluogo agli orti". Tra le criticità da considerare, per elaborare una progettualità, il fatto che molti terreni sono in zona esondabile.