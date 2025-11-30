Tragedia nel pomeriggio di oggi a Candiolo: alle 16, infatti, è stato chiesto l'intervento dei sanitari del 118 di Azienda Zero: un incidente stradale si è verificato (secondo cause e dinamiche ancora da accertare) in via Pinerolo.
A perdere la vita, un ragazzo di 21 anni, Manuel D'Incerto Spina di None. Sul posto sono intervenuti l'ambulanza e l'elicottero del Servizio regionale di Elisoccorso, ma purtroppo per il giovane non è stato possibile fare altro che riscontrarne il decesso.
Cronaca | 30 novembre 2025, 16:20
Tragedia a Candiolo, in un incidente stradale perde la vita un ragazzo di 21 anni
Lo schianto si è verificato in via Pinerolo. Sul posto ambulanza ed elicottero, ma ogni soccorso si è rivelato inutile
