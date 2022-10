Escursioni guidate in Val Grande

Conclusa la stagione turistica, la Val Grande non si ferma: ci sono ancora occasioni per scoprire e avventurarsi in tutta sicurezza in una delle zone più selvagge d’Italia.

Lo si può fare, ad esempio, grazie alla rassegna “Sabati con le Guide”. Da qui fino a fine novembre, infatti, ogni sabato viene proposta un’escursione che verrà condotta da una delle Guide Ufficiali del Parco. Queste uscite, studiate nel dettaglio dalla guida che condurrà l’escursione, permetteranno di scoprire cultura, flora, fauna e geologia dell’itinerario prescelto. In questo periodo, inoltre, a fare da cornice alle giornate trascorse in Val Grande, ci saranno gli spettacolari colori dell’autunno, con il magnifico foliage che come sempre regalerà viste da stropicciarsi gli occhi.

Un’altra rassegna ancora in corso è quella dei Comunitour. I Comunitour sono passeggiate comunitarie all’interno dei comuni del Parco alla scoperta del loro patrimonio. L’intento di queste passeggiate è quello di dare spazio a ciascuna comunità locale, che potrà raccontarsi e raccontare il proprio territorio, con le ricchezze culturali materiali e immateriali di cui è portatrice e portavoce. Nove tour su dodici sono già stati fatti nel corso dell’estate con corposa partecipazione; i restanti tre sono invece in programma per le rimanenti domeniche di ottobre. Queste uscite, che rimangono più nelle zone perimetrali del Parco rispetto alle escursioni di altre rassegne, essendo svolte quasi sempre all’interno dei comuni, sono adatte a tutti, grandi e piccoli, esperti di montagna e non esperti. La partecipazione ai Comunitour è gratuita, ma, come per le altre, è richiesta la prenotazione tramite il sito ufficiale.

L’ultima rassegna ancora attiva, per la quale rimane un’ultima tappa, è quella dei paesaggi terrazzati. Gli itinerari di tali escursioni, anche queste gratuite, sono stati pensati per far sì che i partecipanti possano immergersi in un paesaggio che ancora oggi testimonia le fantastiche sinergie fra uomo e montagna, che hanno plasmato per secoli la morfologia di questo territorio e lo stile di vita delle sue comunità. Per chi volesse partecipare a questa rassegna, come detto, c’è ancora un’occasione. Domenica 23 ottobre, infatti, è in programma “I terrazzamenti del Gasc e di Ungiasca”, un’escursione che prevede un giro ad anello con partenza da Cossogno. Visto il modesto chilometraggio dell’itinerario, così come il modesto dislivello che si andrà ad affrontare, circa 200m in salita, anche questa uscita può essere considerata come adatta a quasi tutti.

Prima delle conclusione del 2022, dunque, ci sono ancora delle opportunità per conoscere la Val Grande, e farlo nella stagione autunnale ha sicuramente il suo perché.

Per ciascuna escursione è necessario prenotarsi, con almeno 4 giorni d’anticipo, tramite il sito ufficiale del Parco che potete trovare al seguente link.

http://www.parcovalgrande.it/escursioniguidate.php

Nicola Fedeli

Civilista del Parco Nazionale Val Grande