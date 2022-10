Il 21 ottobre Krama Collettivo 6tu accende il parco culturale Le Serre

In Krama tutto funziona grazie all'equilibrio tra gli elementi: non c'è prevalenza di un elemento a discapito dell'altro ma ogni parte dello spettacolo sta in piedi perché ogni componente dà e riceve le proprie emozioni e quelle dei compagni. In scena differenti personalità e discipline circensi, dal palo cinese alla corda molle, dalla roue cyr alla corda aerea fino al cerchio e alle cinghie aeree.