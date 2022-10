L'Accademia dei Folli presenta RE.B.U.S., Progetto culturale multidisciplinare vincitore di un bando europeo

La compagnia di musica-teatro torinese Accademia dei Folli presenta RE.B.U.S.- Return Back to the Urban Space, progetto culturale vincitore del bando «REACT TO COVID PON Metro 2014-2020 React EU», cofinanziato dall’Unione europea - Fondo Sociale Europeo, nell’ambito del Programma Operativo Città Metropolitane 2014-2020.

In programma, da ottobre 2022 a luglio 2023, 20 appuntamenti aperti al pubblico – tra spettacoli teatrali, concerti, proiezioni cinematografiche e incontri letterari – e laboratori di musica, teatro e sostenibilità per insegnanti e ragazzi nelle scuole della Circoscrizione 6 di Torino.

IL PROGETTO

Bellezza, Condivisione, Crescita, Emozione e Terra. Questi i cinque concetti chiave che risolvono il RE.B.U.S. proposto dall’Accademia dei Folli e che tracciano un percorso culturale che parte dalla Circoscrizione 6 di Torino per abbracciare il mondo; I quartieri Barriera di Milano, Regio Parco, Barca, Bertolla, Falchera, Rebaudengo, Villaretto: una vasta area urbana ricca di stimoli e criticità, con zone storicamente svantaggiate, sia economicamente sia culturalmente, che negli ultimi anni hanno ospitato una forte ondata migratoria e sono diventati un difficile, ma straordinario pezzo di mondo. Con RE.B.U.S. l’intento è condividere con gli abitanti della Circoscrizione la bellezza di un luogo affascinante, offrendo occasioni di crescita ed emozioni con laboratori di musica e teatro, rassegne cinematografiche, percorsi gastronomici, incontri sulla cultura e l’ambiente. Per trovare risposta al rebus a due passi da casa, e godere di occasioni di divertimento e crescita culturale proprio là dove non si pensava di cercarle.

I 6 FILONI: ON STAGE, CINEMA, BOOKS, TRIALS, GREEN, LAB.

Le attività di Re.b.u.s. sono suddivise in 6 filoni principali, ognuno dei quali sviluppa i 5 concetti chiave del progetto.





ON STAGE

Cinque spettacoli teatral-musicali presso il Teatro Studio Bunker, curati dall’Accademia dei Folli, ognuno dedicato a uno dei cinque concetti chiave: Una notte al museo (bellezza), Lupus in tabula (condivisione), Eureka (crescita), Animesalve (emozione), Evergreen (terra). In programma inoltre cinque concerti e lezioni-spettacolo curati dall'Associazione Estemporanea nei suoi spazi di via Mottarone e focalizzati sulla musica classica. I primi tre concerti mirano a presentare giovanissimi professionisti in collaborazione con l’Orchestra Filarmonica di Torino (OFT LAB). Gli appuntamenti successivi (Dietro le quinte con gli Strauss e What will I be) coinvolgono invece l’Orchestra Giovanile Takka Band, diventata simbolo di integrazione ed eccellenza musicale torinese.

CINEMA

Cinque film di cinque paesi differenti, ognuno dedicato a uno dei cinque concetti chiave di RE.B.U.S, selezionati per il valore comunicativo dei temi trattati. Gli appuntamenti, ospitati al Centro Interculturale di corso Taranto, sono curati da Piemonte Movie e sono preceduti da una presentazione condotta da un esperto.

BOOKS

Cinque incontri letterari a cura de L’indice dei libri del mese, la più prestigiosa rivista di recensioni di libri in Italia, con alcune importanti figure della narrativa italiana impegnate a raccontare i libri e gli autori più amati declinando in modo non convenzionale i cinque temi del progetto. La bellezza incantatrice della Recherche di Proust, con Alessandro Piperno; la terra promessa e contesa dei maggiori romanzieri israeliani, con Elena Loewenthal; le torbide emozioni suscitate dalla letteratura di Parise, con Andrea Tarabbia; la condivisione dell’ideale poetico che ha unito Eliot e Pound, con Filippo Tuena; i libri come percorso di crescita che conduce alla scrittura e all’amore per la letteratura, con Marta Barone.

LAB

15 laboratori musicali e 10 teatrali - con spettacolo finale di restituzione aperto al pubblico - completamente gratuiti, rivolti sia agli insegnanti sia ai ragazzi delle Scuole Primarie di Primo Grado della Circoscrizione 6 che hanno aderito al progetto, tenuti dai ai musicisti di Estemporanea e dagli attori dell’Accademia dei Folli. Partendo dal linguaggio musicale e teatrale, allievi e insegnanti vengono accompagnati in un viaggio alla scoperta della diversità e della sua immensa ricchezza.

GREEN

Grazie alla collaborazione con Legambiente, nelle scuole aderenti al progetto vengono organizzati degli incontri tenuti da esperti formatori sul tema dell'ambiente e dell'ecosostenibilità, che coinvolgono sia gli insegnanti sia gli allievi.

TRIALS

Percorsi alla scoperta di ristoranti, enoteche, negozi e luoghi esperienziali del quartiere che hanno deciso di aderire al progetto e di offrire uno sconto a tutti coloro che vi parteciperanno. Luoghi che creano valore e diffondono la diversità.



BIGLIETTI

Spettacoli teatrali €2

Spettacoli musicali, incontri letterari e proiezioni cinematografiche - ingresso gratuito

INFO E CALENDARIO: https://gruppofly.img.musvc2.net/static/69305/documenti/5/REBUS/rebus_calendariocompleto.pdf