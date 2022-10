Allontanamento Zero, chiesto il "contingentamento": volano gli stracci in Consiglio regionale

Volano gli stracci tra maggioranza e opposizione attorno al Disegno di Legge Allontanamento Zero. Per aggirare l'ostruzionismo di delle minoranze, dopo una capigruppo a dir poco infuocata, il presidente Stefano Allasia ha infatti disposto il "contingentamento", tecnicismo del regolamento mirato a "stringere i tempi" del dibattito in aula, per arrivare più velocemente alla votazione di un provvedimento.

Gallo (Pd): "Così si mette un bavaglio alle opposizioni"

Una mossa lecita, che ha però mandato su tutte le furie le minoranze. "Contingentamento? E' il bavaglio alle opposizioni, ma statene certi: quando torneremo a governare nel 2024, cancelleremo il provvedimento e modificheremo la legge" ha affermato il capogruppo Pd Raffaele Gallo. Dello stesso parere la collega Sarah Disabato (M5s): "Incassiamo l'ennesimo bavaglio, state in silenzio e imbavagliate chi ha qualcosa da dire: non avete alcuna argomentazione per portare a casa le vostre leggi. Vergogna".

"E' vergognoso, dietro a questi emendamenti c'era un lungo lavoro: non state contingentando noi, ma chiudendo le porte al dialogo con la società civile piemontese" ha attaccato Monica Canalis (Pd).

Bongioanni (FdI): "Tornerete a vincere nel 2034"

A Paolo Bongioanni, capogruppo di Fratelli d'Italia, il compito di rispondere per tutta la coalizione di centrodestra: "La maggioranza del consiglio regionale è la maggioranza dei piemontesi, c'è un motivo se siamo seduti da questa parte dell'aula. Voi di nuovo al Governo del Piemonte? Guardando i dati delle elezioni del 25 settembre, forse accadrà nel 2034".