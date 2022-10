Volpiano, approvato l’ampliamento della scuola delle unità cinofile dei vigili del fuoco

Nella seduta di lunedì 17 ottobre il Consiglio comunale di Volpiano ha approvato all’unanimità il provvedimento che consente l’ampliamento della sede della Scuola nazionale delle unità cinofile dei vigili del fuoco, con la realizzazione di strutture per il ricovero dei cani e dei mezzi e di magazzini, e di una parte destinata a refettorio, camerate e spogliatoi per gli operatori. "Si tratta - ha sottolineato il sindaco Giovanni Panichelli - di un intervento di evidente interesse pubblico, su di un centro prestigioso per la nostra realtà".

L’assemblea ha inoltre approvato una variazione di bilancio che destina 36mila euro per la manutenzione del cimitero, 20mila euro per revisione dei prezzi per la sostituzione della caldaia dell’asilo nido, ulteriori 18mila euro per la manutenzione delle strade e 17mila euro per la verifica dei solai della scuola di via Trieste, disposta in seguito al nubifragio della scorsa estate.