Intelligenza artificiale, nasce il primo Master per avvicinare i laureati in scienze umanistiche al digitale

Il Politecnico di Torino e l’Università degli Studi di Torino, su iniziativa dell’Associazione STEM by Women e con il sostegno della Fondazione Compagnia di San Paolo, lanciano la prima edizione del Master “HumanAIze: le scienze umane e sociali per l’intelligenza artificiale”, per favorire l’integrazione tra discipline umanistiche e competenze digitali.

Il nuovo Master interuniversitario di II livello, che sarà inaugurato a gennaio 2023, si avvarrà di un corpo docente universitario di UniTo e PoliTo, di reputazione internazionale, integrato da professionisti e consulenti aziendali con competenze umanistiche e digitali. L’obiettivo del Master è formare figure professionali ibride destinate ad ambiti e team interdisciplinari, combinando conoscenze di stampo umanistico e gli strumenti tecnici correlati all’applicazione dell’Intelligenza Artificiale e alla Digital Transformation.

I partecipanti svilupperanno competenze in linea con i profili più richiesti sul mercato del lavoro, trovando sbocchi professionali in ambito di analisi dati e AI, sviluppo di prodotto, area vendite e marketing, ricerca e sviluppo, risorse umane.

Il percorso di studi si rivolge principalmente alle candidate e ai candidati, con meno di 30 anni, in possesso di una laurea di secondo livello in discipline umanistiche e sociali. Le domande di ammissione dovranno essere inoltrate sul portale apply.polito.it, attraverso la sezione dedicata ai Master e alla Formazione permanente, entro e non oltre le ore 14 del 23 novembre 2022.

Il corso avrà una durata complessiva di 822 ore e avrà una struttura articolata in due momenti: la prima fase sarà dedicata alla didattica, con 8 moduli di lezioni frontali in aula e in laboratorio, mentre la seconda fase prevedrà uno stage in azienda di 350 ore, durante il quale i partecipanti saranno inseriti nell’organico delle aziende partner per lo sviluppo di un project work da presentare alla fine del master.

Il Master HumanAIze adotta un approccio interdisciplinare con una struttura modulare che consentirà da un lato l’apprendimento di conoscenze di base sulle varie tecnologie abilitanti l’innovazione digitale in molteplici ambiti di applicazione e in particolare quelle di intelligenza artificiale, e dall’altro lo sviluppo delle hard skills e soft skills necessarie per colloquiare alla pari con specialisti come sviluppatori e progettisti, comprendere le problematiche in gioco e intervenire sulle scelte progettuali e strategiche aziendali.

In linea con le finalità del progetto e con l’iniziativa di promuovere la riduzione del gender gap nelle professioni tecnico-scientifiche, la Fondazione Compagnia di San Paolo finanzia 15 agevolazioni economiche, riservate alle candidate donne che partecipano a questa edizione del Master, da assegnare secondo criteri di reddito, oltre a supportare le attività di comunicazione e promozione del master. Ulteriori 18 agevolazioni economiche saranno messe a disposizione degli iscritti dalle aziende partner dell’iniziativa, per un totale di 33 agevolazioni economiche.

Informazioni più dettagliate su requisiti e finalità del corso di studi sono disponibili sul sito della Scuola di Master e Formazione permanente del Politecnico di Torino.

Licia Devalle, Vicepresidente Stem by Women: «Il titolo HumanAIze rappresenta molto bene il concept del master: umanizzare le tecnologie, accompagnare i processi di innovazione digitale tenendo ben presente che sono le scienze umane e sociali a garantire l’approccio trasversale che lo sviluppo tecnologico attuale richiede. Si tratta di una rivoluzione? Forse. Per questo motivo, per realizzare questo nuovo modello formativo, abbiamo unito le eccellenze dei due atenei torinesi e le esperienze delle imprese di Stem By Women con il fine ultimo di massimizzare le opportunità di lavoro per le generazioni future e ridurre il gender gap nelle professioni STEM».

Prof. Paolo Neirotti, Direttore della Scuola di Master e Formazione Permanente del Politecnico di Torino: «Questo Master rappresenta un interessante fronte di collaborazione con l’Università di Torino, visto l’obiettivo di creare profili capaci di avere un linguaggio comune con gli specialisti dell’AI. Le imprese infatti ritengono che il substrato di conoscenze provenienti dai corsi di laurea in scienze umane e sociali rappresenti una componente significativa per poter costruire queste nuove professionalità. Ci auguriamo che questa esperienza insieme all’Università sia la prima di una serie più lunga di percorsi specialistici orientati a formare figure “ibride”».

Prof.ssa Barbara Bruschi, Vicerettrice per la didattica dell’Università degli Studi di Torino: «Luciano Gallino, nel 1992, pubblicava il volume “L’incerta alleanza”, con cui apriva la strada alla costruzione, tra le altre cose, di percorsi universitari in grado di studiare i legami tra scienze socio-umane e scienze dure. A 30 anni di distanza, il Master HumanAIze si propone di tentare questa alleanza formando professionisti e professioniste capaci di far dialogare scienze umane e scienze dure attraverso il digitale. Un obiettivo di grande attualità che può fornire risposte alle emergenze del mondo contemporaneo».