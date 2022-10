Dura vita da rockstar: rubano l'auto al percussionista degli Africa Unite, l'appello viaggia sui social

Non solo tappe del tour, brani da eseguire alla perfezione e pubblico entusiasta da incontrare giù dal palco. La vita di chi fa il musicista è scandita anche da inciampi "normali", come il furto dell'auto. Proprio quello che è successo a Papa Nico, il percussionista che ormai da anni mette il suo talento al servizio degli Africa Unite, la band pinerolese che da decenni fa rima con reggae.

E così, sul profilo social del gruppo è stato pubblicato un post che è anche un appello: di certo una novità, rispetto ai contenuti più "musicali" che di solito scandiscono la pagina Facebook: "Ciao a tutti, questo è un messaggio di servizio. Scusate se usiamo questa pagina, per questo, ma ci serve il vostro aiuto", dice la band. Che aggiunge: "Hanno rubato la macchina a Papa Nico in C.so Francia 141, a Torino. La macchina è una Panda come quella della foto targata EX515VJ. Nel caso in cui, per caso, la vediate avvertiteci. Ricompensa assicurata. Grazie!".



E adesso la caccia al tesoro, o meglio alla vettura, è iniziata. In attesa di qualche segnalazione utile a ritrovarla e restituirla al suo legittimo proprietario.