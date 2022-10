Disostruzione pediatrica, una manovra per salvare i bimbi dal rischio di soffocamento: se ne parla al Teatro Monterosa

Un appuntamento per alzare il livello di sicurezza dei più piccoli. L'associazione Salvagente Italia - che si occupa prevalentemente di formazione e prevenzione soprattutto in ambito pediatrico - organizza un appuntamento per parlare di "disostruzione pediatrica", una manovra che può salvare la vita ai bambini che rischiano di soffocare per qualcosa (cibo, ma non solo) rimasto bloccato in gola o nelle vie aeree.



L'evento si terrà il 23 ottobre alle 9,30 presso il teatro Monterosa di Torino, in via Brandizzo 65: una tappa di un "tour" più ampio che sta toccando molte città della Penisola come Milano, Roma, Napoli, Genova, Ferrara, Palermo, Cagliari, Firenze e San Giovanni Rotondo.



Si tratta di un tema ancora poco noto, in Italia. E poco affrontato, tanto che nelle scuole - per fare un esempio - il personale non è tenuto a conoscere questo tipo di intervento, che potrebbe invece essere prezioso in caso di emergenza.



Maggiori informazioni si possono trovare sul sito di SalvagenteItalia.