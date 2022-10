Mirafiori, blitz anti droga della polizia tra via Artom e via Fratelli Garrone: sequestrati oltre 600 grammi di stupefacenti

Ieri pomeriggio, gli agenti del Commissariato di Mirafiori, con la collaborazione di equipaggi dell’U.P.G.S.P. , hanno effettuato un controllo straordinario del territorio nel quartiere Mirafiori . L’attività si è concentrata al contrasto del fenomeno delle sostanze stupefacenti nell’area di via Artom .

Nel corso dell’attività, sono stati rinvenuti e sequestrati a carico di ignoti oltre 600 grammi di droga tra hashish e marijuana. Un centinaio di grammi sono stati rinvenuti, occultati in diversi posti all’interno dell’area verde ubicata tra via Artom e via Fratelli Garrone.