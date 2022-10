Da Rivoli a Burolo, da Roletto a Beinasco: ecco le dieci imprese "vincenti" che tengono alta la bandiera delle pmi

Dal Piemonte alla Sardegna, in una curiosa "riedizione" dell'antico Regno dei Savoia. Si è svolta nella giornata di ieri - presso il Grattacielo di Intesa Sanpaolo - la cerimonia di premiazione di "Imprese vincenti", il roadshow che la banca organizza per valorizzare le piccole e medie imprese che rappresentano un esempio di eccellenza imprenditoriale capace di reagire con successo ai delicati e continui problemi di questi anni.

Dieci in tutto le "reginette" scelte e premiate sul palco. E per il territorio torinese sono sfilate sotto i riflettori Propagroup (Rivoli), operante nel settore degli integratori logistici di protezione merci, Bridge (Burolo), strutturata nelle soluzioni per l'elettronica e la microelettronica, Eurofork (Roletto), che lavora nell’ambito dell’automazione intralogistica, Teker (Beinasco), specializzata nel sistema di segnalazione ferroviaria e le due torinesi Coesa, impegnata nel settore energie rinnovabili e Aurora, attiva nella gioielleria di alto di gamma.

Queste realtà imprenditoriali, nonostante le dimensioni contenute tipiche del nostro tessuto produttivo, hanno una forte vocazione all’export con un fatturato estero che in media rappresenta il 70% del totale. Si tratta di aziende dal profilo innovativo e sostenibile, spesso poco conosciute ma capaci di creare valore aggiunto per il Paese e il mercato del lavoro, che valorizzano le specificità del territorio, altro elemento chiave di questa nuova edizione. A queste imprese verranno forniti gli strumenti per affrontare tutte le fasi di vita del business, favorendo l’investimento nei fattori intangibili (immateriali, R&S, Filiera, Formazione) e nei pilastri dello sviluppo, ovvero internazionalizzazione, sostenibilità, innovazione, digitalizzazione e finanza straordinaria.