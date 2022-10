Bambini e odontoiatria: a Torino evento per aiutare i genitori a prendersi cura della salute orale dei figli

La salute orale dei bambini non va sottovalutata: avere denti sani fin dalla tenera età è di primaria importanza per favorire sia una corretta masticazione, sia l’apprendimento della parola, oltre al mantenimento della salute sistemica di tutto l’organismo. Lo sa bene Mirò Kids, l’innovativo centro odontoiatrico che fa parte del progetto Mirò, presente già dal 2017 a Torino con lo studio in corso Vigevano 30/C e operativo dal 1° settembre 2022 con un polo totalmente dedicato all’odontoiatria pediatrica e all’ortodonzia, che per preparare i bambini – e i genitori – a un avvio dell’anno scolastico con la miglior salute orale organizza un evento a loro dedicato. L’appuntamento è fissato per sabato 22 ottobre, alle ore 10 presso EDIT Torino, in P.zza Teresa Noce, 15a.

Ospiti e relatori speciali dell’evento saranno i due professionisti Dott.ssa Tiziana Anedda, odontoiatra e fondatrice di dentalbaby, e Dott. William Manuzzi, coordinatore clinico di Great Orthodontics Team e odontoiatra specializzato in ortognatodonzia. Gli esperti consiglieranno i genitori sugli accorgimenti da tenere presenti per salvaguardare la salute orale di bambini e adolescenti, illustrando anche le possibili soluzioni ai problemi che potrebbero insorgere. Due quindi gli approfondimenti:

· “La salute orale del bambino: tutti i consigli per i genitori su come prendersene cura”

· “Denti storti nel bambino e negli adolescenti: perché?”

Non tutti sanno che, a prescindere o meno da problematiche dentali, è indicato effettuare la prima visita odontoiatrica almeno entro i primi 18-24 mesi di vita del bambino: sono queste le raccomandazioni cliniche in odontostomatologia indicate dal Ministero della Salute. Il primo controllo della bocca dei più piccoli è utile per familiarizzare col dentista e creare un rapporto di fiducia, indispensabile per gli appuntamenti successivi, creando un clima positivo e di curiosità verso l’ambiente e il medico.

Inoltre, sempre secondo le Linee Guida del Ministero della Salute, la carie costituisce una delle malattie croniche più diffuse in tutto il mondo, con una prevalenza di circa il 21,6% per gli individui di 4 anni e il 43,1% per gli individui di 12 anni. Di questi, circa il 75% dei bambini di 4 anni e il 50% degli adolescenti di 12 anni presenta più di una lesione cariosa, necessitando quindi di più prestazioni odontoiatriche. Dall’analisi di questi dati è auspicabile e incalzante la necessità di attuare, nella popolazione pediatrica italiana, idonee misure di prevenzione, partendo dall’educazione domestica fino ad arrivare alle visite periodiche presso il centro.

Ed è qui che subentra l’esperienza del Gruppo Mirò, appartenente dallo scorso anno al gruppo paneuropeo Colosseum Dental Group, e del reparto Mirò Kids, specializzato nella cura dei piccoli pazienti, che diventa per i bambini un momento ludico in cui esperti in odontoiatria pediatrica indicano, in primis ai genitori, i migliori approcci di salute dentale da insegnare ai propri figli. Proprio questa attività propedeutica all’acquisizione di buone abitudini sarà protagonista dell’evento organizzato dal centro odontoiatrico torinese, seguita da un buffet, aperto a tutti i partecipanti, per festeggiare ufficialmente la nascita di questo primo polo dedicato alla salute orale di bambini e adolescenti.

“Con la realizzazione di questa giornata in compagnia dei nostri esperti intendiamo offrire un’opportunità per avvicinarsi al mondo della salute orale ai piccoli pazienti e alle loro famiglie, un momento di apprendimento sull’importanza di prendersi cura della bocca nel modo corretto, sin dalla tenera età. E dove non arriva la prevenzione e l’autodiagnosi, arrivano i nostri professionisti, capaci di seguire la crescita e lo sviluppo dentale dei più piccoli, accompagnandoli fino all’adolescenza con metodiche adattate in base all’età e alle necessità di ogni singolo paziente” spiega da Bolzano Dietrich Gallmetzer – CEO di Mirò Dental Medical Center.

Per partecipare all’evento organizzato da Mirò Kids è richiesta la compilazione del modulo disponibile a questo link https://bit.ly/EventoMiroKids (ingresso libero su registrazione).