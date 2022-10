I migliori canottieri paralimpici di Torino e dell'Italia guardano già ai Giochi di Parigi 2024

La tradizionale Pararowing Regatta organizzata dalla Società Canottieri Armida in scena sul Po da oggi, venerdì 21, a domenica 23 ottobre.

Torino si prepara ad accogliere uno dei tradizionali – e più attesi - eventi sportivi dell'anno dedicati ad atleti con disabilità: si tratta della Rowing for Paris – Paralympic Games 2024. La Pararowing Regatta organizzata dalla Società Canottieri Armida con il patrocinio della Regione Piemonte, della Città di Torino, del Comitato Paralimpico Piemonte, della Federazione Italiana Canottaggio, della FISDIR Federazione Italiana Sport Disabilità Intellettive e di IMAS International Mixed Ability Sports giunta alla sua 16° edizione, porterà sul Po equipaggi provenienti da tutta Italia e dall'estero (Portogallo, Inghilterra e Irlanda).

La manifestazione, che si svolgerà da venerdì 21 a domenica 23 ottobre avendo come base la sede dell'Armida in Viale Virgilio 45 (all'interno del Parco del Valentino), è inserita nel programma di Piemonte Regione Europea dello Sport 2022 e avrà come testimonial due personalità d'eccezione: Giuseppe “Peppiniello” Di Capua, mitico timoniere dei fratelli Abbagnale 2 volte Campione Olimpico e 8 volte Campione Mondiale, e Gaia Palma, ex Nazionale Italiana ed ex Consigliera Federale in quota atleti, promotrice dello sport per tutti e della presenza femminile nel mondo del canottaggio.

Eguagliati i numeri record dello scorso anno, con oltre 200 atleti iscritti e 22 società partecipanti insieme ai padroni di casa: si tratta di BARC - Bradford Amateur Rowing Club (Inghilterra), SUABC Stratford Upon Avon Boat Club (Inghilterra), Shandon Boat Club Cork (Irlanda), Viana Remadores do Lima Viana do Castelo (Portogallo), Circolo Canottieri Esperia Torino, Reale Yacht Club Canottieri Savoia Napoli, Canottieri Flora Cremona, Circolo ILVA Bagnoli (Na), Canottieri Padova, Canottieri Gavirate, Brindisi Rowing Club, Accademia del Remo e dello Sport San Miniato (Fi), Canottieri Milano, Gruppo Sportivo Vigili del Fuoco Livorno, TeLiMar Palermo, Canottieri Irno Salerno, Società Triestina Canottieri Adria 1877 (Ts), La Missione Sportiva Sarzana (Sp), Polisportiva Mandello Mandello al Lario (Lc), Tevere Remo Roma, Centro Remiero Lago di Pusiano Como.

Le gare sono in programma nelle giornate di sabato e domenica: a scendere in barca saranno gli atleti con disabilità intellettive appartenenti al mondo Special Olympics e quelli con diverse tipologie di disabilità (motorie, sensoriali e intellettive) appartenenti al settore pararowing sotto l'egida del Comitato Italiano Paralimpico, della Federazione Italiana Canottaggio e della FISDIR Federazione Italiana.

Sport Disabilità Intellettive. I primi saranno protagonisti nella giornata di sabato con le specialità sul fiume 2X Canoe e 4+ GIG sulla distanza di 250 metri e con quelle indoor al remoergometro sul tempo di 1', 2' e staffetta 4x1'. I secondi, invece, saranno impegnati in entrambe le giornate in base al regolamento internazionale: per la Pararowing League (classifica nazionale a punti assegnati dalla Federazione Italiana Canottaggio ad atleti e società) sono previste le specialità sul fiume sulla distanza di 500 e 1000 metri singolo PR1* e PR2 maschile e femminile, doppio PR3 maschile e femminile, doppio PR3 misto, 4+ PR3 II misto e 4GIG+ PR3 II misto e quelle indoor sulla distanza di 1000 metri PR1, PR2 e PR3 maschile e femminile e PR3 II1, II2 e II3. Le categorie che non rientrano nella Pararowing League, invece, si suddivideranno in gare Pararowing (disabilità motorie e sensoriali) e FISDIR (disabilità intellettive): le prime includeranno le specialità sui 500 metri singolo PR3 maschile e femminile e 4GIG+ PR3 misto e maschile, le seconde sui 1000 metri il singolo e doppio PR3 II1/II2/II3 maschile, femminile e misto, oltre al 4GIG+ PR3 II maschile (vedi programma completo in allegato).