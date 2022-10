Via Cigna, due giovani aggrediscono un ragazzo per rubargli il cellulare

Un 24enne ivoriano e un italiano di 20 anni sono stati fermati dalla polizia martedì sera intorno e mezzanotte e denunciati per il reato di lesioni e arrestati per rapina in concorso.

A segnalarli alle forze dell'ordine era stata una donna che aveva chiamato il 112 Nue per raccontare che suo figlio poco prima era stato rapinato e aggredito.

Il giovane aveva trascorso la serata con gli amici: mentre si trovava tra corso Vercelli e via Desana era stato avvicinato da due persone, uno dei due gli aveva chiesto una sigaretta, il secondo, nel frattempo, gli aveva sottratto il cellulare. Alla richiesta della restituzione del telefonino è seguita una colluttazione: il ragazzo è riuscito a recuperare il proprio telefono e si è dato alla fuga verso casa, dove ha informato la madre dell’accaduto.

Ricevuta la nota, gli agenti della Squadra Volante hanno rintracciato i due soggetti corrispondenti alle descrizioni in via Cigna, dove sono stati fermati.