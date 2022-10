Ivrea, il sindaco non posticipa l'accensione del riscaldamento ma invita i cittadini ad uso consapevole

Ivrea, il sindaco non posticipa l'accensione del riscaldamento

Nessuna ordinanza a Ivrea per posticipare l'accensione dei riscaldamenti. Il sindaco, Stefano Sertoli, ha diffuso però una nota nella quale invita tutti i cittadini ad un uso consapevole degli impianti e li invita ad attendere il 29 ottobre per accendere il riscaldamento di casa.

"Anche questo - spiega il sindaco - può essere un tassello per il risparmio energetico nella fase che stiamo attraversando. Inoltre rafforza l'attenzione dell'amministrazione per la tutela e la qualità dell'aria respirata perché gli impianti termici a uso civile costituiscono una rilevante, anche se non la principale, fonte di emissione di inquinanti atmosferici".