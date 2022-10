Nuovo Governo, Ruzzola (FI): "Zangrillo e Pichetto le persone giuste nel posto giusto"

“I neo ministri Zangrillo e Pichetto sono le persone giuste al posto giusto”. Ad affermarlo il capogruppo di Forza Italia in Regione Piemonte e vicecoordinatore provinciale Forza Italia Torino Paolo Ruzzola.



“Ho avuto l’opportunità di lavorare a stretto contatto con entrambi: sono persone che esprimono sia nel campo professionale sia in quello politico quei valori di abnegazione, competenza, puntiglio, passione e lealtà che sono indispensabili per raggiungere importanti risultati. E mai come in questo momento abbiamo bisogno di persone di questo tipo, vista la crisi profonda in cui versa la situazione socio economica del Paese e dell’Europa. Forza Italia scegliendo due piemontesi, una scelta non scontata per chiunque bazzichi il mondo politico fatto di equilibri non scritti, dimostra ancora una volta che il presidente Berlusconi ha voluto premiare le persone migliori per i dicasteri che ci erano stati proposti: un segno di maturità e di grande rispetto per gli italiani. Ora resta solo da augurare buon lavoro a Paolo e Gilberto, ora ci si rimbocca le maniche e tocca a noi ripagare la fiducia degli elettori”, conclude Ruzzola.