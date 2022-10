“Brindiamo aiutando”, lo Juventus Club di Grugliasco organizza una raccolta fondi per l'ospedale di Rivoli

“Brindiamo aiutando”, si chiama così l'iniziativa dell'official fan club juventino di Grugliasco “Alessio e Riccardo” per aiutare il reparto di rianimazione dell'ospedale di Rivoli.

In collaborazione con la società agricola La Chiara Gavi, il Club mette a disposizione diverse bottiglie di Moscato al costo di 10 euro. L'intero ricavato sarà devoluto in beneficenza al reparto di rianimazione di Rivoli per l'acquisto di strumentazioni dedicate ai bambini malati oncologici.

Per info: Massimo 328 8389323 – 340 2926612