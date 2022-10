Theodora Day: sorrisi e solidarietà per i bimbi ricoverati al Regina Margherita

A Torino si è svolto il “Theodora Day”, una giornata interamente dedicata al sorriso e alla solidarietà e animata dalla presenza dei Dottor Sogni, grazie al prezioso sostegno di Lavazza, da sempre al fianco di Fondazione Theodora e dei bambini ricoverati presso l’Ospedale Infantile Regina Margherita.

La giornata ha preso il via con “La Merenda dei Sogni”, evento aperto alla cittadinanza presso la Nuvola Lavazza in piazza Verde: bambini e famiglie si sono divisi tra leccornie da gustare, laboratori, letture di fiabe ad alta voce, Truccabimbi e baby dance.

Non potevano ovviamente mancare i Dottor Sogni di Fondazione Theodora per condividere con i presenti il loro lavoro in ospedale - offrire ascolto, sorrisi e momenti di evasione a piccoli pazienti e ai loro familiari – e per interagire in modo giocoso e allegro con partecipanti grandi e piccoli. La solidarietà è proseguita anche con il calare della sera presso la Centrale Lavazza: 350 tra amici e sostenitori di Theodora si sono ritrovati al “Charity Dancing & Dinner Party”, serata benefica di gala per continuare a garantire il sorriso ai piccoli pazienti torinesi. L’intero ricavato del “THEODORA DAY” a Torino consentirà di continuare a portare momenti di ascolto, supporto emotivo ed evasione ai bambini ricoverati presso l’Ospedale Infantile Regina Margherita. A Torino Fondazione Theodora è attiva presso l’Ospedale Infantile Regina Margherita dal 2001: ogni settimana i Dottor Sogni offrono ascolto, supporto emotivo e vicinanza ai bambini ricoverati presso i reparti di Alta Intensità (Neurochirurgia, Otorino e Maxillofacciale Chirurgia Plastica), Cardiologia e Cardiochirurgia, Day Hospital Cardiochirurgia e Sala Gessi. Inoltre, da novembre 2021 le speciali visite dei Dottor Sogni sono attive anche presso il Centro Trapianti, in Oncoematologia e presso l’Hospice “L’Isola di Margherita”.

«I Dottor Sogni sono attesi da tutti, bambini, famiglie e operatori sanitari» sottolinea la Prof.ssa Franca Fagioli, Direttrice del reparto di Oncoematologia Pediatrica e Centro Trapianti del Presidio Ospedaliero Infantile Regina Margherita. «Al loro pensiero, mi viene già da sorridere. I Dottor Sogni sono “lievi”, con la loro presenza riescono ad attutire anche le giornate più difficili».

«Durante il periodo dell’emergenza sanitaria non ci è mai mancato il supporto da parte di amici e sostenitori torinesi» aggiunge Emanuela Basso Petrino, Consigliere Delegato di Fondazione Theodora.

«Grazie a loro abbiamo potuto continuare a offrire un indispensabile sostegno ai bambini costretti a ricoveri lunghi e dolorosi, a causa delle loro patologie. Questa giornata, quindi, ha assunto innanzitutto il valore di un sentito ringraziamento alla città di Torino e di apprezzamento per quel filo rosso indissolubile che ci ha tenuti uniti, anche quando siamo stati forzatamente lontani. Allo stesso tempo, è stata anche l’occasione per raccontare alle persone che ancora non conoscono Theodora la nostra missione e tutto quello che possiamo fare grazie a chi è al nostro fianco».