Volpiano, la ceramica per dare forma all'inclusione: per l'oratorio di don Marco, ma anche per i bersaglieri [FOTO]

Un murales per l'associazione nazionale Bersaglieri di Volpiano e un'opera frutto di un laboratorio - uno dei tanti che vengono proposti e attivati dalla cooperativa il Margine e dal centro diurno Jolly - per dare nuova vita e nuova forma alla ceramica, "svelata" al pubblico a Volpiano, presso l'oratorio san Giuseppe, poche ore fa. "Non è facile utilizzarla: ogni tanto viene bene, ogni tanto viene male, ma il contributo di ciascuno è fondamentale per realizzare l'aspetto finale dell'opera, formella dopo formella. Serve a dare un senso di comunità", dicono i responsabili delle attività del centro diurno.



"Cercavamo un punto protetto, protetto, per uno spazio frequentato, ma anche al riparo. Ecco perché per le persone che frequentano l'oratorio ci è sembrata la collocazione migliore per poter vedere l'opera", dice don Marco Ghiazza.



"Per noi la parola d'ordine è l'inclusione - aggiunge Fabio Fraccalvieri, referente del centro diurno per la cooperativa - e grazie alla manualità si può aiutare la concentrazione e la capacità"