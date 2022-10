Il calendario degli incontri proposti dal COS per le famiglie di Grugliasco

Il Centro per le Famiglie COS, in collaborazione con le associazioni e cooperative partner, nonché con la Biblioteca Civica 'Pablo Neruda' di Grugliasco, organizza attività e incontri seminariali gratuiti per i cittadini.

Gli incontri sono liberi e gratuiti e sarebbe gradita una prenotazione preventiva all'indirizzo mail: centrofamiglie@ovestsolidale.to.it. I temi che verranno affrontati son stati dedotti da un'indagine svolta dal Comune di Grugliasco nei primi mesi del 2022 alla quale hanno partecipato diversi gruppi di famiglie del territorio consortile esprimendo i loro bisogni e interessi.

Gli eventi si terranno presso la sede grugliaschese del Centro per le Famiglie sita in via Fratel Prospero, 41 Grugliasco (Città della Conciliazione), alle ore 17.00 ed avranno la durata complessiva di circa un'ora e mezza ciascuno.

Calendario Date Seminari Ottobre - Dicembre 2022

25 OTTOBRE 2022 ore 17

Bambini e tecnologie: vivere con consapevolezza e serenità i nostri tempi - a cura della Dott.ssa Alice Nobili - psicologa

08 NOVEMBRE 2022 ore 17

Un appuntamento con la Biblioteca: l'importanza della lettura nei primi anni dei nostri bambini - a cura della dott.ssa Franca Mastromarino - Direttrice Area Cultura Grugliasco

23 NOVEMBRE 2022 ore 17

Voce e musica: accompagnare la crescita dei bambini con armonia - a cura di Irene Bologna e Chiara Marangoni - educatrici ed insegnanti di musica

13 DICEMBRE 2022 ore 17

Fratelli e sorelle: vivere insieme nel rispetto dei bisogni di tutti - a cura di Cristina Ottaviani - insegnante Scuola dell'Infanzia

Si chiede la cortesia di far circolare l'informazione in merito a queste interessanti opportunità, così da far giungere in modo capillare la notizia a chiunque fosse interessato.

Le iscrizioni non hanno limite territoriale.

Per qualsiasi informazione: Centro per le Famiglie

centrofamiglie@ovestsolidale.to.it 011.9501470