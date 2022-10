Zinco per bambini

È utile integrare lo Zinco nella dieta dei bambini? Come mi accorgo se un bambino ne è carente? Premesso che per ogni dubbio è fondamentale rivolgersi sempre al pediatra, qui trovi curiosità su cos’è lo Zinco, dove si trova, come si manifesta una sua carenza e quando può essere utile per i bambini integrarlo.

Cos’è lo Zinco

Carenza di Zinco nei bambini: segnali d’allarme

Gli alimenti (che piacciono ai bambini) ricchi di Zinco

Come integrare lo Zinco nell’alimentazione dei bambini

Lo Zinco è un oligoelemento essenziale per l’organismo: fa in modo che tanti enzimi possano funzionare al meglio, permettendo molte reazioni chimiche e metaboliche indispensabili per la vita.

Per semplificare, puoi immaginare lo Zinco come uno speciale tipo di carburante, il quale permette agli enzimi, che possiamo paragonare a dei mezzi industriali, di svolgere correttamente le loro reazioni a catena, per far funzionare tutta la macchina umana!

Oltre ad essere essenziale ed indispensabile per l’organismo umano, questo oligoelemento si trova quasi in tutti i tessuti e nel sangue: fra i metalli, è secondo solo al Ferro.

Come sempre, in assenza di patologie, se i bambini hanno una dieta variata ed equilibrata non rischieranno di incorrere in nessuna carenza alimentare, tantomeno in una carenza di Zinco.

Come vedremo nella sezione dedicata agli alimenti, le probabilità di incorrere in una carenza di Zinco aumentano se il bambino segue un regime alimentare controllato di tipo vegetariano1.

Da aggiungere che anche disturbi intestinali, intolleranze e allergie alimentari, provocando uno stato infiammatorio e/o situazioni di malassorbimento, potrebbero portare ad una carenza di Zinco nei bambini2,3.

I segnali di allarme possono essere4:

diarrea;

rallentamento della crescita del bambino;

del bambino; diminuzione dell’efficienza del sistema immunitario ;

; conseguente predisposizione alle infezioni ricorrenti.

Oltre all’integrazione con Zinco, scopri in questo articolo cos'altro è utile per supportare il sistema immunitario dei bambini. Per ogni dubbio o in presenza di qualsiasi sintomo, ricordati prima di consultare il pediatra!

La buona notizia è che lo Zinco è presente anche nel cacao, amatissimo dai bambini: ricordati comunque di non darne mai in eccesso ai bambini, soprattutto se parliamo di dolci ricchi di zuccheri.

Gli alimenti ricchi di zuccheri semplici, soprattutto quelli confezionati, sono i più pericolosi per i bambini dal punto di vista metabolico.

Vediamo invece quali sono altre fonti di Zinco più salutari. Fortunatamente questo oligoelemento è presente in tante tipologie di alimenti, come ad esempio:

Semi (in particolare quelli di sesamo e di zucca)

(in particolare quelli di sesamo e di zucca) Frutta secca (noci e arachidi)

(noci e arachidi) Carne e pesce

Uova

Cereali integrali

Legumi

Nonostante la varietà di alimenti in cui lo si può trovare, solo una piccola parte dello Zinco ingerito tramite il cibo è poi effettivamente assorbita dall’intestino:5.

Nell’ipotesi poi in cui i bambini seguissero una dieta vegetariana (meglio sotto controllo del nutrizionista), segnaliamo che l’apporto di Zinco da fonti vegetali sarebbe probabilmente ancora minore rispetto alle fonti animali, poiché alcuni tipi di fibre vegetali potrebbero limitarne l’assorbimento. A tal proposito sono in corso ulteriori ricerche scientifiche6 .

In questo caso diventa quindi ancora più importante il consiglio del medico!

Da scartare tutti quei barattolini colorati di integratori per bambini che nascondono le vitamine e i sali minerali per bambini in caramelle contenenti vagonate di zucchero!

Come anticipato, lo zucchero semplice è nemico delle difese immunitarie e del benessere dei bambini 7.

Integratori naturali per bambini, senza edulcoranti e additivi chimici esistono. Ne è un virtuoso esempio Immuno Bimbi di Salugea, a base di estratti vegetali (Astragalo, Coriolus, Propoli, Rosa Canina e Sambuco), oligoelementi (Zinco e Selenio) e vitamine (vitamina C e vitamina D3).

Questo integratore è facile da assumere grazie al sapore fruttato da vero succo di arancia, dolcificato solo con zucchero integrale da nettare di fiore di cocco bio e stevia, a basso indice glicemico.

Questi hanno scopo divulgativo, non vanno intesi come indicazione di diagnosi e cura di stati patologici e non vogliono sostituirsi in alcun modo al parere del Medico. Gli integratori non vanno intesi come sostituti di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano. Leggere le avvertenze in etichetta.

