Bonus trasporti, 60.000 a Gtt: "Gli appuntamenti stanno terminando, invitiamo a richiederli online"

E' corsa ai centri servizi Gtt per ottenere il bonus trasporti del Governo. Manca infatti poco meno di una settimana al termine ultimo (quello del 31 ottobre) per ottenere il voucher da utilizzare per l'acquisto di abbonamenti del trasporto pubblico. A oggi, Gtt ha già ricevuto circa 60.000 richieste e i centri di piazzale Caio Mario, Porta Nuova e corso Francia sono letteralmente presi d'assalto.



Nella giornata di ieri infatti ci sono stati parecchi momenti di tensione, con utenti non prenotati in coda per tutta la mattina nella speranza di ottenere il bonus. Una versione confermata a metà da Gtt: "Abbiamo un sovra-lavoro per il bonus trasporti, ma lo stiamo gestendo: i Centri di Servizio al Cliente sono particolarmente impegnati a causa del bonus governativo che consente uno sconto sugli abbonamenti del trasporto pubblico a patto che siano acquistati sulla rete diretta dell’azienda (E-commerce o appunto centri servizio) e non presso le rivendite".



"Abbiamo chiesto pubblicamente la collaborazione ai clienti per utilizzare, per tutte le operazioni possibili, lo strumento dell’e-commerce" fanno sapere dall'azienda.



Attualmente i bonus utilizzati a ottobre sono circa 18.400. I posti disponibili su prenotazione presso i centri di servizio di Corso Francia e Porta Nuova entro lunedì 31, data di scadenza del bonus di ottobre, stanno rapidamente terminando. Ecco perché è consigliata la sottoscrizione online.



I centri, rendono noto da Gtt, opereranno nel seguente modo: servendo tutti i prenotati, dando precedenza agli over 65 e alle persone che non possiedono una carta bancaria di pagamento tra i non prenotati. Le persone affette da disabilità verranno sempre servite. Non saranno rilasciati abbonamenti Under26.