Da domani Luci d'Artista. Per i 25 anni tre nuove opere, in piazza Cavour notte stellata di Van Gogh

Ricordando Fiorenzo Alfieri

In questo importante quarto di secolo il sindaco Stefano Lo Russo ha voluto ricordare l'ideatore di Luci d'Artista, l'ex assessore Fiorenzo Alfieri. " Ha sviluppato questa idea - ha sottolineato il primo cittadino - in una Torino di 25 anni fa, quando poco si parlava di cultura e arte ". In questo periodo di rincari energetici, tra le ipotesi emerse c'era anche di non accendere le opere luminose.

Il caro bolletta

"Il caro bolletta - ha chiarito Lo Russo - ha imposto alla città di rivedere la strategia per le luminarie natalizie. Il ragionamento portato avanti é stato quello di non rinunciare alla vocazione per l'arte contemporanea di Torino: la cultura è essenziale per la promozione della città. In questa cornice abbiamo costruito un palinsesto: per questo non abbiamo toccato Atp Finals".

Dal punto di vista pratico le Luci d'Artista si spegneranno alle 22 in settimana, mentre nel weekend alle 24: durante le festività natalizie, dal 19 dicembre al 2 gennaio, rimarranno accese tutti i giorni fino a mezzanotte. "Il consumo energetico annuo del Comune - ha spiegato il sindaco - è di 80 milioni di euro: le Luci d'Artista valgono 88mila. A fronte di questo numero abbiamo ritenuto utile andare avanti e non fermare l'iniziativa".