Proseguono i lavori sul Ponte Nuovo di Alpignano

In questi giorni sono in corso i lavori per l’impermeabilizzazione del Ponte Nuovo di Alpignano, e per il 3 novembre è prevista una nuova (e ultima nell’ambito di questi lavori in corso) prova di carico nella semicarreggiata a monte, con la stessa procedura adottata per quelle svolte nel mese di luglio scorso.

Le prove in programma sono propedeutiche all'apertura al transito definitivo (doppio senso di circolazione) prevista a metà novembre che, a seguito dell'esito positivo delle prove, certificato da una relazione tecnica e dal collaudo statico a cura del collaudatore designato, consentirà il transito in ambo i sensi di marcia ai mezzi di massa fino alle 26 t (e ai mezzi fino alle 44 t preventivamente autorizzati quali carichi isolati).

Le prove di carico programmate consistono nel posizionamento di due automezzi contrapposti di massa a pieno carico di circa 26 tonnellate, nelle varie configurazioni previste dal direttore dei lavori e concordate con il collaudatore con lo scopo, anche sulla semicarreggiata di monte, di misurare gli abbassamenti dei "campi" di cui è costituita la soletta e accertarne il "ritorno" elastico. L’esecuzione delle prove di carico non comprometterà l’attuale assetto della circolazione ad “anello”, potranno solo verificarsi delle brevi interruzioni per consentire le operazioni di lettura agli strumenti topografici.

Nell’arco temporale tra le programmate prove di carico e l’apertura definitiva è prevista l’esecuzione delle pavimentazioni definitive in conglomerato bituminoso e altre lavorazioni minori; anche per esse non è prevista nessuna interdizione completa del transito ma solo l’utilizzo in alternanza delle corsie.