Halloween decorazioni casa: le idee più belle per ambienti "spaventosi"

Anche quest’anno si avvicina la tanto attesa e spaventosa notte di Halloween.

Forse in molti non sanno che questa festività affonda le sue radici in Irlanda, ai tempi dei Celti, che corrispondeva alla celebrazione del loro Capodanno, Samhain che coincideva con l’inizio dell’inverno, ovvero la “stagione morta”, tant’è che si riteneva che in quel momento gli spiriti defunti tornassero a far visita indisturbati nel mondo dei vivi.

Infatti, quella di Samhain era un modo per esorcizzare la paura della morte e degli spiriti attraverso i festeggiamenti per la fine del vecchio anno.

Con il passare del tempo, questa festa arrivò in America portata dagli emigranti che si spinsero lì a causa della grande carestia iralndese del 1800.

Il nome attribuito a questa festività, Halloween, fa riferimento alla forma contratta All Hallows’ Eve, dove la parola Hallow significa Santo e quindi: Vigilia di tutti i Santi.

Da sempre questa festa, viene celebrata in tutto il mondo con travestimenti terrificanti, ma a volte anche buffi e soprattutto attraverso halloween decorazioni casa a volte terrificanti come a voler esorcizzare la paura della morte.

In alcune località si fa addirittura a gara a chi decora la sua casa in maniera più “mostruosa”, ecco perché aiutarvi a capire come decorare la porta di casa per halloween e soprattutto su che tipo di decorazioni puntare, abbiamo ideato questo post nel quale vi proporremo le idee più originali.

Halloween decorazioni casa: come realizzare una porta da urlo

Vi sarà sicuramente capitato sicuramente di passare nei supermercati in questo periodo dell’anno e trovare interi reparti di halloween decorazioni casa con festoni, adesivi, dolciumi e pupazzi con i soggetti tipici di questa festa come zucche, pipistrelli, teschi, fantasmi e ragni.

Ma se si vuol puntare sulla creatività o semplicemente volete provare a realizzare delle decorazioni con il fai da te, allora potrete prendere spunto tra queste proposte per realizzare degli addobbi da brivido.

Partiamo dalla porta di casa, sicuramente una di quelle parti della casa facile da decorare e che fa sempre un bell’effetto da vedere, soprattutto se magari si ha intenzione di fare una festa.

Per esempio, se la porta è nera potete usarla come base per realizzare una faccia spaventosa con degli occhi fatti di piatti bianchi e le pupille con il cartoncino nero, mentre la bocca con i denti ritagliati a forma di triangoli da un cartoncino bianco.

Se l’idea piace ma la porta è di un altro colore potete renderla nera applicando un telo oppure dei sacchi della spazzatura.

La bocca sulla porta funziona anche al contrario, ovvero fondo bianco e occhi e bocca ricavanti da un cartoncino nero: per un effetto ancora più inquietante puoi aggiungere dei pezzi di nastro adesivo sulla bocca.

Halloween decorazioni casa: le più originali

Subito dopo la porta c’è l’ingresso della casa, altra parte che richiede delle halloween decorazioni casa.

Una buona idea molto originale è quella di gonfiare dei palloncini arancioni e legarli con lo spago, così da farli sembrare delle piccole zucche, magari da abbellire anche con occhi, naso e bocca disegnati con un pennarello nero.

Inoltre, all’entrata potrete deliziare gli ospiti o i bambini che verranno a fare “dolcetto o scherzetto” con dei dolci da mettere in un contenitore originale: vi basterà procurarvi delle bottiglie di plastica, tagliarle e colorarle di arancione per farle sembrare delle piccole zucche porta-dolci.

Per il resto degli ambienti potete invece optare per dei festoni, che potete realizzare in tantissimi modi diversi.

Per esempio, un festone a doppia ghirlanda: puoi stampare o disegnare a mano un soggetto a tema Halloween e sopra a ogni foglio mettere una lettera per comporre la scritta che si preferisce, come “Happy Halloween”.

Se si desiderasse un festone ancora più originale, potreste farne uno in stile profezie di Halloween, quindi basterà procurarsi della carta di colore giallo e delle idee per scrivere le profezie che vorreste si realizzassero nella notte più spaventosa dell’anno.

Se vi appassiona il riciclo creativo, allora provate a creare un festone con dei pezzi di tessuto tutti diversi tra loro per colori e fantasia, ma sempre sui colori tipici della festività, come il nero e l’arancio; se avete dei bambini potete realizzare con il loro aiuto una ghirlanda di carta: avrete bisogno solo di carta, forbici, righello, matita e cordino per fare delle stelle o la forma che più vi piace e renderle poi tridimensionali per appenderle al cordino.

Un’ultima idea potrebbe essere quella del festone da fare con un sacco di juta: ritagliate delle bandierine e attaccate sopra dei simboli di Halloween, come i ragni o delle zucche.