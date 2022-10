Ospite d'onore al Distretto dell'aerospazio: in corso Marche la visita del generale Lupoli

Visita fuori dal quotidiano, oggi al distretto aerospaziale di Torino. L'area che si prepara - insieme a quella dell'automotive di Mirafiori - a diventare trainante per l'economia del territorio torinese.



In corso Marche è infatti arrivato il capo del corpo del genio aeronautico, il generale e ispettore capo Giuseppe Antonio Lupoli, che ha potuto incontrare 12 delle pmi piemontesi che fanno parte della filiera, conoscendone prodotti e attività tecnologiche. A fare gli onori di casa, anche la presidente del Distretto Aerospaziale Piemonte, Fulvia Quagliotti e l’assessore della Regione Piemonte alle attività produttive Andrea Tronzano.



“I nostri incontri con i Distretti Aeronautici - ha detto Lupoli - sono mirati a presentare i maggiori programmi di Procurement di interesse per la Difesa e le modalità di acquisizione adottate dal Segretariato della Difesa e Direzione nazionale degli Armamenti. L’obiettivo è di sviluppare programmi comuni che coinvolgano l’industria dell’aerospazio e le PMI per conoscere le eventuali criticità e meglio comprendere quello che l’industria nazionale sta facendo nell’ambito dei principali progetti internazionali che stanno riguardando sia l’evoluzione del mondo dell’aeronautica che il futuro dello spazio”.