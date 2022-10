Stellantis, da Torino il via alla trattativa sul rinnovo del contratto nazionale: "Aumentare i salari per combattere l'inflazione" [FOTO]

Trattativa al via, con gli occhi di tutta Italia puntati su Torino, per il rinnovo del contratto nazionale di Stellantis, ma che riguarda anche Cnhi, Ferrari e Iveco. Appuntamento di buon mattino nella sede dell'Amma, alla presenza delle sigle sindacali "firmatarie", ovvero quelle che fin dall'inizio hanno sottoscritto questo tipo di accordo, in scadenza il 31 dicembre prossimo.

Ovviamente nessun passo avanti concreto è stato già compiuto in queste ore, ma il vertice è servito per gettare le basi, presentando la piattaforma dell'accordo. "Quella di oggi è una giornata molto importante per il rinnovo del Contratto collettivo specifico di Lavoro nato nel 2010 come contratto Fiat, per tre volte rinnovato nel corso anni e in scadenza al 31 dicembre", sottolineano Rocco Palombella, segretario generale della Uilm e Gianluca Ficco, segretario nazionale Uilm responsabile del settore auto. “Ci troviamo dinanzi a un rinnovo tanto più difficile, quanto più complesso è il contesto in cui ci muoviamo. Inflazione, crisi degli approvvigionamenti, segnali di recessione economica, insicurezza internazionale costituiscono una sfida per molti versi senza precedenti”.

La frattura nel fronte sindacale

Un contratto che, all'origine, ha sancito anche una frattura tra le sigle sindacali, visto che Fiom non ha mai sottoscritto l'accordo e che viene ricevuta a parte. "Quando è nato lo scopo principale del CCSL è stato contribuire a salvaguardare l’esistenza stessa di Fiat in Italia, scongiurando il rischio di chiusure e di licenziamenti; poi abbiamo guadagnato relazioni sindacali più corrette e premi aziendali dignitosi; infine abbiamo conseguito aumenti rilevanti in paga base, sconfiggendo coloro che nel nostro Paese volevano perseguire le politiche di austerità e di svalutazione salariale. Oggi ci attende una sfida altrettanto importante: salvaguardare i lavoratori dal rischio di impoverimento causato dall’aumento dei prezzi dei beni essenziali e preservare condizioni di lavoro sicure dal continuo taglio dei costi".