Miki Biason al Mauto taglia il nastro della mostra che celebra gli anni d’oro del Rally [FOTO]

Pinto, Biason, Mouton, Kankkunen . Sono i nomi dei grandi piloti del rally che hanno fatto la storia e le cui iconiche vetture saranno esposte fino al 2 maggio al Museo dell’Auto . Un’inedita esposizione a 50 anni dalla vittoria dell’Europeo di Gino Macaluso che mostra al pubblico per la prima volta i pezzi proprio della collezione della Fondazione Gino Macaluso per l’Auto Storica.

Torino tappa fondamentale nella storia del rally

Torino ha sicuramente segnato momenti importanti per il mondo dell’automobile e del rally, perciò la prima di questa esposizione che sarà itinerante trova la sua giusta collocazione all’intento del Mauto. Protagonisti di “The golden age of Rally” sono vere e proprie vetture-mito che dagli anni Sessanta a quelli Novanta hanno vinto le più grandi importanti dare del campionato: dal Rally di Montecarlo al Rally di Sanremo.

I campioni al taglio del nastro

A tagliare il nastro dell’inaugurazione è uno dei grandi campioni: Miki Biason, unico italiano ad aver conquistato due volte il titolo di Camione del mondo rally nel 1988 e poi nel 1989. “Sono nato con il rally nel sangue. Fin da bambino mi hanno portato a vedere le corse, Perciò per me passeggiare in questa mostra tra è come passeggiare nella mia vita”, commenta l’ex campione.