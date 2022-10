Festa d'autunno e 'Caccia ai mostri': Nichelino prepara un Halloween per grandi e piccini

E' iniziato il lungo conto alla rovescia che porta alla festa di Ognissanti e Nichelino ha in programma, per il prossimo weekend, due appuntamenti per accontentare i gusti di tutti, grandi e piccini.

Domenica la festa d'autunno in via XXV Aprile

Domenica 30 ottobre, dalle 9.00 alle 19.30, l'appuntamento è in via XXV Aprile con la festa d'autunno: negozi aperti, bancarelle, animazione musical, gonfiabili, truccabimbi, distribuzione delle caldarroste, artisti di strada e baby dance.

"Una grande festa per tutte e tutti, una giornata dedicata a Nichelino e ai nichelinesi - commentano il Sindaco Giampiero Tolardo, l'Assessora agli Eventi e Tradizioni locali Giorgia Ruggiero e l'Assessore al Commercio Fiodor Verzola - che accompagnerà la Città alla Festa di Halloween di lunedì".

Lunedì 31 Halloween e 'Caccia ai mostri'

Lunedì 31 ottobre, dalle ore 16, aspettando la notte di Halloween ritrovo in Piazza Di Vittorio e in Piazza Camandona. Qui saranno presenti i Ghostbusters che forniranno le trappole acchiappafantasmi ai partecipanti e spiegheranno le modalità e il percorso di gioco.

I bambini, Ghostbuster per un giorno, saranno indirizzati lungo il percorso di via Torino. Tra le diverse attività che animeranno la via (Mistery Box, Giochi mostruosi a tema Halloween e divertenti prove di abilità), incontreranno fantasmi, streghe e alcuni dei mostri più famosi della tradizione e dei film horror nei posti più disparati e all'interno del castello fantasma invisibile itinerante. Per far giocare grandi e piccini saranno presenti anche i mitici giochi della tradizione.

"Un pomeriggio di festa per tutta la famiglia lungo via Torino - raccontano il Sindaco Tolardo e gli assessori Ruggiero e Verzola - Due punti nevralgici, piazza Camandona e piazza Di Vittorio, e l'intera arteria centrale della Città che diventa spazio per il gioco e la socialità con punti gioco, bancarelle e negozi aperti".

Maggiori informazioni su https://comune.nichelino.to.it/2022/10/21/halloween-la-caccia-ai-mostri-di-nichelino/