Romania, Torino rende omaggio a Vasile Alecsandri con due targhe commemorative

Con una solenne cerimonia iniziata nell’Aula Magna del Rettorato dell’Università degli Studi di Torino e culminata con lo scoprimento di due targhe commemorative in via San Francesco da Paola 4, il 26 ottobre 2022 Torino ha reso omaggio a Vasile Alecsandri (1821-1890), poeta, politico e ministro degli Affari Esteri della Romania.

A dare il benvenuto in Università, è intervenuto il rettore Stefano Geuna, che ha evidenziato la partecipazione attiva dell’ateneo torinese nel promuovere l’amicizia tra i popoli e collaborazioni con università europee.

La presidente della Circoscrizione 1, Cristina Savio, ha ripercorso le vicende di Vasile Alecsandri, personaggio poliedrico, di statura europea, mentre Ioana Gheorghias, console generale di Romania a Torino, ha sottolineato il ruolo politico di Alecsandri, grande diplomatico che ebbe rapporti con il conte Camillo Benso di Cavour e altri illustri personaggi nella seconda metà dell’Ottocento, entrato a far parte della storia e della cultura di Torino.

L’ambasciatrice di Romania in Italia, Malta e San Marino, Gabriela Dancau, ha spiegato che Vasile Alecsandri è stata una delle figure più attive nel riconoscimento culturale del giovane Stato della Romania, con una storica missione diplomatica a Torino, dove compose anche mirabili poesie e fu protagonista di un’amicizia politica, diplomatica e culturale che ha attraversato i secoli e dura ancora oggi.

"L'iniziativa è il completamento di un percorso di memoria iniziato nel 1977 – ha affermato Maria Grazia Grippo, presidente del Consiglio Comunale e della Commissione Toponomastica di Torino, intervenuta in rappresentanza della Città – quando fu intitolata una via nel quartiere Pozzo Strada a Vasile Alecsandri, grande uomo di Stato, insigne poeta e drammaturgo. A Torino vive ora un'unica comunità, cementata da un’amicizia che dura da secoli, grazie anche dall'opera di Vasile Alecsandri a Torino, città che per prima ha istituito un corso universitario di lingua e letteratura romena".

Alla cerimonia hanno partecipato anche i sindaci di Venaria e di Castellamonte, il Gruppo storico Historia Subalpina e il Gruppo storico Militaria 1848-1945 di Torino; il Quartetto diretto dal Maestro Adrian Pinzaru ha eseguito gli inni nazionali romeno e italiano.