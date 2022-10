A 100 anni dalla marcia su Roma una camminata antifascista a Grugliasco

Sabato 29 ottobre, alle 10, ci sarà il ritrovo al Monumento ai Caduti nel Parco della Resistenza e della Pace in viale Echirolles, angolo via Lupo, per la camminata antifascista. Un percorso a piedi, tutto pedonale e in sicurezza dal Monumento ai Caduti, in via Lupo e piazza 66 Martiri per una durata stimata di 60-75 minuti, organizzato dal Comitato di Sezione A.N.P.I. "68 Martiri" Grugliasco .