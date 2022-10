Passi in avanti per il recupero del PalaNervi: il Comune da l'ok a strutture commerciali

43mila mq per commercio, sport e sanità

CDP negli scorsi mesi ha avviato dei lavori per la messa in sicurezza e mantenimento della struttura, tra cui il rifacimento delle guaine del tetto e dei lucernari rotti. In parallelo è andato avanti l'iter del Comune per la riqualificazione del PalaNervi. “L’atto di oggi - ha va spiegato Mazzoleni - non ha effetti concreti nell’immediato, si limita a riportare nella pianificazione urbanistica quanto già previsto in quella commerciale. Il PEC attualmente in elaborazione prevede per Palazzo del Lavoro la destinazione ASPI che, se confermata, all’interno della nuova perimetrazione dell’Addensamento Commerciale potrà essere declinata anche con superfici superiori al negozio di vicinato”.

Quarantatremila metri quadri della struttura potranno essere destinati a diverse funzioni, da quella commerciale a quella terziaria, da quella sanitaria a quella sportiva. Esclusa solo quella industriale.