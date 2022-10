Tetto del contante a 10mila euro, Ascom Torino: "Bene, i clienti devono poter pagare come vogliono"

Commercianti torinesi divisi sull'aumento del tetto al contante fino a 10mila euro per i pagamenti, proposto nelle scorse ore dalla Lega e dal governo Meloni. Un'ipotesi che incontra il favore di Ascom, come chiarisce la Presidente di Maria Luisa Coppa: "Noi abbiamo sempre detto che la limitazione del contanti non piace ai commercianti non per questione di evasione, che ormai è molto difficile, ma perché i clienti devono aver la libertà di pagare come vogliono". "Accogliamo - aggiunge - la proposta con favore: ora che c'è un'apertura è un bene".

Penalizzato il luxury

A sostegno delle sue parole la numero 1 di Ascom porta l'esempio del turismo, soprattutto quello che investe le province di confine come il Verbano. "In Austria e Svizzera - ha precisato - non ci sono limitazioni, mentre se vuoi comprare un orologio a Torino sì: questo grava sui bilancio di un'impresa". Penalizzate per Coppa dal limite dei contanti soprattutto le attività del luxury, dall'alta moda e alle gioiellerie.

Obbligo di Pos

Sull'obbligo di pos imposto dal 1° luglio 2022, Maria Luisa Coppa è netta: "La carta la accettano tutti: se non lo fanno si penalizzano".

Banchieri (Confesercenti): "Priorità abbassare commissioni Pos"