Carcere di Torino, un detenuto ferisce un agente con una lama rudimentale. L'Osapp: "Necessario lo stato di emergenza"

Lo scorso 17 settembre, intorno alle 11, al Padiglione B del carcere di Torino , un detenuto magrebino ha dato in escandescenza per futili motivi pretendendo di scendere dal terzo al secondo piano minacciando il personale con un lama rudimentale .

"Ormai non abbiamo più parole per descrivere il marasma e l’anarchia che regna nel carcere di Torino. Il carcere è diventato una polveriera pronta ad esplodere", ha commentato il segretario generale dell'Osapp Leo Beneduci. "Il personale è sfinito e stremato non ce la fa più, rischia quotidianamente la vita; non sa se torna a casa. Oramai anche la struttura cade a pezzi. Più volte abbiamo chiesto che il presidente della Repubblica Sergio Mattarella e il presidente del Consiglio dei Ministri Giorgia Meloni dichiarino lo stato di emergenza delle carceri italiane poiché il sistema penitenziario è completamente allo sfascio".