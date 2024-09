Ufologia e Scienza si incontrano per due giorni di conferenze: tra gli ospiti Marco Columbro, Avi Loeb, James Maussan

Un inedito confronto tra ufologia e scienza accademica è in programma a Torino sabato 5 e domenica 6 ottobre 2024, per due intere giornate.

Complice la squadra dei relatori, alcuni dei quali interverranno in videoconferenza, la maggiora parte con presenza in sala di ospiti come Marco Columbro.

Al Congresso interverranno: Avi Loeb, fisico teorico, astrofisico e cosmologo israeliano naturalizzato americano, già presidente, il più longevo, del Dipartimento di Astronomia di Harvard (dal 2011 al 2020). James Maussan, messicano, giornalista e scrittore, tra i maggiori ufologi a livello mondiale, che dirà tutta la verità sulle mummie tridattili di Nazca che sostiene aventi DNA di possibile origine aliena. Roberto Pinotti, sociologo, scrittore e giornalista scientifico, con oltre 50 libri nel curriculum, ufologo di fama mondiale, massimo esponente del Centro Ufologico Nazionale. Andrea Lani, ingegnere aerospaziale, attualmente manager di ricerca, coautore di oltre 100 articoli scientifici, ha svolto il suo post dottorato presso Stanford e NASA. Omega Click, misterioso personaggio, youtuber, molto seguito con decine di migliaia di followers. Randy Cramer noto anche con il nome in codice “Captain Kaye,” ex membro dei Marines degli Stati Uniti autore di clamorose rivelazioni relative ad operazioni top secret fuori dal pianeta terra.

E molti altri.

